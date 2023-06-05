وفاة أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق عن عمر يناهز 67 عاما

توفي منذ قليل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عمر يناهز 67 عاما، حيث تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات بمدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، حيث وافته المنية داخل المستشفى.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أستاذ طب وجراحة العظام بطب عين شمس، وعميد كلية طب عين شمس الأسبق، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة.

ولد وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين، في 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراة عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.

ووزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد راضي، كان واحدًا من بين 3 أطباء، خضعوا لدورة تدريبية مُكثفة على جهاز مفصل حوض لا يتجاوز حجمه 3 سنتيمترات، يسمح بعودة الحركة الطبيعية بنسبة 95%، خلال 15 يومًا، بزيادة قدرها 15% في حال تركيب المفصل قبل تطويره، وذلك على يد مخترعي الجهاز "إيطالي وألماني"، اللذان اشترطا حضور أحدهما أثناء إجراء أول جراحة به في مصر دون أي تدخل، حيث أجريت بالكامل على يد الفريق المصرى برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضي.