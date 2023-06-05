سيد لاشين: تعاهدنا على الفوز بدوري تنس الطاولة لإسعاد الجماهير

عبر سيد لاشين، كابتن فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي ، عن سعادته الشديدة بالفوز بلقب بطولة الدوري.

وقال سيد لاشين: «تعاهدنا على حسم لقب بطولة الدوري منذ البداية لإسعاد الجماهير»، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين قدموا مستوى متميزًا خلال البطولة، وخضنا منافسات صعبة أمام لاعبين مميزين، ولكن استطعنا التفوق عليهم في النهاية وحصدنا اللقب.‏

ووجه سيد لاشين الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نظرًا للدعم غير المحدود الذي قدمه للفريق، وأيضًا لجماهير ‏النادي، التي كانت حريصة على دعم ومساندة اللاعبين طوال مشوار البطولة.