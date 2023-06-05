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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتخطى الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري

الزمالك
الزمالك
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فاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

لقطة من المباراة 

سجل ثنائية الزمالك اللاعب سيف الجزيري في الدقائق 23 و49، بينما سجل هدف الاتحاد اللاعب خالد الغندور في الدقيقة 65 .

لقطة من المباراة

خاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل ضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق -  حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" -  أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

لقطة من المباراة

اما الاتحاد فجاء تشكيله في لقاء اليوم كالتالي :

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي.

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع .

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري الممتاز سيف الجزيري خالد الغندور