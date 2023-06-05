شاهد.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الوداد المغربي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على دعم ومساندة لاعبي الفريق والجهاز الفنى خلال التدريب المسائي اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الخطيب جلسة مع اللاعبين في ملعب التتش طالبهم بتحقيق اللقب الأفريقي والعودة بالكأس من المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء لحسم اللقب القاري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الوداد.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الفريق المغربي بتدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وخاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد الضاوي في التدريبات اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس للشباب.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.