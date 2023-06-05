جانتس: سندعم أي عمل عسكري للجيش الإسرائيلي ضد إيران

عبر وزير الجيش الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست بيني جانتس اليوم الإثنين، عن دعمه لشن الجيش الإسرائيلي عمل عسكري ضد إيران، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبري.

وقال جانتس خلال مشاركته في مؤتمر صحفي بنيويورك: "إذا حان الوقت الذي يتعين علينا فيه التحرك ضد إيران، فإن الحكومة ستتلقى الدعم الكامل لأي عمل حازم ومناسب ومسؤول لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ".

وأضاف جانتس: "في هذه الأيام، نشهد تطور تهديد حقيقي لتصبح إيران على أعتاب دولة نووية، وستصبح في المقام الأول تهديدًا عالميًا، مما يعرض للخطر استقرار الشرق الأوسط ويؤثر على العالم بأسره".

وتابع: "نحن في لحظات حاسمة، ولن تسمح إسرائيل لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وستفعل كل ما يلزم من أجل منع تهديد وجودها، وقد يكون لمثل هذا الإجراء عواقب وخيمة، كما هو الحال دائمًا في مسائل الأمن القومي، فإن القيادة الوطنية بأكملها في إسرائيل والشعب سيتحدون معا".

ومؤخرا كثف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التهديدات بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وعقد نتنياهو أمس الأحد اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء الأمني المصغر في غرفة قيادة تحت الأرض لمحاكاة اتخاذ القرار خلال حرب محتملة على عدة جبهات، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاء ذلك بعد أن اتهم نتنياهو مفتشي الأمم المتحدة بالتقصير في مواجهة إيران.