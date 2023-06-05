زياد بهاء الدين: يجب عدم دخول الدولة في منافسة مع القطاع الخاص

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق، عن احتياج مصر في الوقت الحالي لتطوير القطاع الاستثماري، مطالبا بزيادة نسبة تمثيل القطاع الخاص في المجلس الأعلى للاستثمار؛ للاستماع لوجهات النظر والعمل على حل أي مشكلات تواجه القطاع.

ولفت زياد بهاء الدين خلال حوار له على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تحتاج أن تكون أكثر نشاطا في محيط البحر المتوسط في كل المجالات وخاصة الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصة في هذا الصدد خاصة أن لدينا مناخا مميزا للاستثمار.

وأشار وزير التعاون الدولي الأسبق إلى أننا نحتاج لتحليل رؤى المستثمر من قبل الحكومة، لأن مناخ الاستثمار يعني الاستقرار، لكن الحكومة لن تنفذ كل ما يطرحه المستثمر، منوها أن وثيقة ملكية الدولة يجب أن نرى مخرجات منها على أرض الواقع، سواء بالطروحات أو دخول قطاعات جديدة مع عدم منافسة من الدولة تجعل القطاع في عدم تمكين المنافسة.