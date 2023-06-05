زياد بهاء الدين: «لا يوجد مجتمع يحيا على القروض ولا بد من قيود صارمة»

علق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، على قرار وزيرة التخطيط د. هالة السعيد بشأن وقف القروض من الخارج إلا بشروط ميسرة، قائلًا: «لا يوجد مجتمع يحيا على القروض».

وقال زياد بهاء الدين، في مداخلة عبر تقنية «زوم» عبر قناة «صدى البلد»، إنه لابد من وجود قيود صارمة للحد من القروض وبشروط أكثر حدة، كما ان القروض لابد أن تكون لبعد تنموي، وأغراض ملحة ومطلوبة.

وأضاف زياد بهاء الدين، مساء اليوم الإثنين، أنه لا توجد بلد يعيش بمعزل عما يجري الآن في العالم، كما أن مصر لديها العديد من المزايا الاستثمارية الكبيرة، بالإضافة إلى العديد من المعوقات التي تعرقل عملية الاستثمار.

وتابع، أن دول العالم تبحث عن التدريب وتطوير البنية التحية عند الاستثمار، و يجب أن يكون هناك ترويج للاستثمار بطرق أكثر حداثة وجذابة للمستثمرين، موضحًا أن التسويق جزء من عملية الاستثمار، ولكن لابد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح زياد بهاء الدين، أنه لابد من وجود معايير نرجع لها لنقيس مستوى التقدم في مجال الاستثمار، ولابد من وجود معايير لرفع القدرات الخاصة بالترويج للاستثمار.

واكمل: وضع الاستثمار على رأس أولويات الدولة أمر جيد، كما أن المجلس الأعلى للاستثمار يضم 12 وزير ومسئول، وبعد تعديله ضم 19 وزير ومسئول، ولكن لابد أن يكون عدد المشاركين في المجلس الأعلى للاستثمار من عدد من قطاعات الخاص، وحتى لا يكون مجلس وزراء مصغر.