وزير الخارجية الأمريكي يوجه نداء عاجلا لإسرائيل بشأن الاستيطان

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، باستمرار التزام واشنطن بأمن إسرائيل وحل الدولتين فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه حذر من أن التوسع في المستوطنات سيكون عقبة أمام تحقيق السلام.

كما حذر بلينكن في خطاب ألقاه اليوم أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) من أن التحركات نحو ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة يضر بآفاق حل الدولتين، دون أن يذكر بالاسم الأماكن المقدسة التي يقصدها.

وانتقدت إدارة الرئيس جو بايدن حكومة إسرائيل اليمينية بسبب التحركات التي ترى أنها تزيد من بناء المستوطنات والزيارات "الاستفزازية" التي قام بها بعض أعضاء الحكومة لمواقع مقدسة في القدس.

وقال بلينكن: "التوسع الاستيطاني يمثل بوضوح عقبة أمام أفق الأمل الذي نسعى إليه".

وأضاف "وبالمثل، فإن أي تحرك نحو ضم الضفة الغربية، بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، والإخلال بالوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة واستمرار هدم المنازل وإجلاء العائلات التي عاشت في تلك المنازل لأجيال، يلحق الضرر بآفاق حل الدولتين كما أنه يقوض الكرامة التي يستحقها جميع الناس".