منير الوسيمي يكشف خدعة أغنيات المهرجانات عبر جهاز الأوتو تيون

كشف الموسيقار منير الوسيمي، أن هناك خامات فنية جيدة يمكن أن تقدم فوازير مثل ما قدمته الفنانة شيريهان، لافتا إلى أن فهمي عبد الحميد هو من اكتشف شيريهان كممثلة، وهو –الوسيمي- من قام باكتشافها كمغنية فقط.

ولفت الموسيقار منير الوسيمي، خلال لقاء له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه وجد في أكاديمية الفنون خلال عرض الباليه «دونكي شوت» ولد وفتاة على مستوى عالي بحفل في دار الأوبرا، مؤكدا أنهم يستطيعوا القيام بدور شريهان لكن يحتاجوا من يكتشفهم فقط.

وبشأن جهاز أغنيات المهرجانات، قال الموسيقار منير الوسيمي إن الأغنية عبارة عن جملة موسيقية توضع على إيقاع ثابت، مع إدخال الصوت على جهاز «أوتو تيون»، يعمل إصلاح النوت الموسيقية.

واختتم قائلا: جهاز الأوتو تيون دا لو دخلنا عليه صوت حمار هيخليه يغني، والحفلات اللايف تكشف صوت المطرب أيضا، وخدع الأصوات التي تقدمها الاستوديوهات ما زالت موجودة.