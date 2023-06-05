حماة الوطن: حصول مصر علي المركز الـ20 في مؤشر (CCPI) نجاح يحسب للقيادة السياسية

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بإسوان، إن احتفال العالم، بـ"اليوم العالمي للبيئة"، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، يأتي ونحن في مرحلة مختلفة تشهدها الدولة المصرية الحديثة، تتعلق بشقيين رئيسيين هما الشغل الشاغل للقيادة السياسية " المناخ والبيئة النظيفة".

وقالت “حمدي” في بيان لها اليوم، أن القيادة السياسية الرشيدة وفي ظل ما شتهده الدول والعالم أجمع من أزمات اقتصادية وتراجع في الطاقات المتجددة والعودة لاستخدام الوقود الاحفورى، وهو ضد التعهدات ومصلحة كوكب الأرض، تعمل وتسخر كافة امكانياتها وطاقتها من أجل ادارة ملف البيئة والموراد الطبييعية بشكل أمثل وأمن، لافتة إلى أن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية مسئولية العالم أجمع.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، علي أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، مشيرة الي أن استضافت الدولة في السادس من نوفمير 2022، لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، بمشاركة 197 دولة، بمثابة نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية والتي يتم بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم أجمع.

وأضافت أن الأمم المتحدة حددت شعار يوم البيئة العالمي، هذا العام تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي"، وذلك لما يمثله المصنوعات البلاستيكية، بصحة الإنسان وبالتنوع البيولوجي، لافته الي أنه ينتج أكثر من 400 مليون طن من المصنوعات البلاستيكية سنويًا في جميع أنحاء العالم، نصفها تقريبا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، وفي المقابل لا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منها، مؤكدة علي أهمية تضافر كافة جهود المؤسسات والمنظمات والحكومات لكل دول العالم، من أجل السيطرة عليها لضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطنين وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة وأمنه.

واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالأشادة لما حققته مصر من مؤشر إيجابي وحصولها علي المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي (EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية وذلك عام 2022، فضلا عن انها جاءت بالمركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59،37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023، مما يدل علي نجاح القيادة السياسية ورؤيتها واداراتها لملفي البيئة والمناخ، من أجل مستقبل أفضل لاولادنا ولمجتمعاتنا.

يعد يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويُحتفل به سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، حيث يحتفل به ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفي عام 2023، استضافته دولة كوت ديفوار الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة.