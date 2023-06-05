مدير الوكالة الذرية: أعدنا تركيب كاميرات مراقبة بمواقع إيرانية نووية

أعلن رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن مفاوضات الوكالة مع الجانب الإيراني أسفرت عن إعادة تركيب كاميرات المراقبة داخل بعض المنشآت النووية الإيرانية الخاضة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف “جروسي” أنه يأمل أن يتم تركيب المزيد من الكاميرات في بقية المواقع الإيرانية التي ترفض إيران تركيب الكاميرات بها، أو تلك التي نزعت السلطات الإيرانية الكاميرات منها.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تمكن الوكالة من مراقبة أنشطة إيران النووية بكل دقة، في ظل ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% حتى بلغ 100 كيلو جرام.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بمعدل الربع خلال ثلاث أشهر فقط.