النائب أحمد فوزي يطالب بضرورة الربط بين عدد خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل

وجه النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة التخطيط على المجهودات المبذولة خلال الفترات السابقة في صياغة الخطة، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله والدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024 ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ولفت “فوزي” إلي أنه لا يمكن الحديث عن بعض المؤشرات الايجابيات الموجودة في الخطة، نظرا لأنه لدي تخوفات من عدم القدرة بالوفاء بها نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة.

ووجه حديثه للحكومة فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة، مشيرا إلي أن الدستور المصري ٢٠١٤ وتعديلاته نص علي مخصصات والتزامات تتمثل في الاتفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بحيث لا تقل عن ١٠٪؜ من الناتج المحلي، مضيفا: ولكن للأسف وبعد مرور اكثر من ٩ سنوات منذ إقرار الدستور لم تستطع الحكومة الوفاء بهذه الالتزامات وهي المتمثلة في ٣ ٪؜ لقطاع الصحة و٤٪؜ للتعليم و٢٪؜ للتعليم الجامعي و١٪؜ للبحث العلمي، مطالبا الحكومة بضرورة وضع خطه واضحه ومحدده للوفاء بهذه الالتزامات الدستورية.

وحول ملف القوي العاملة ومشكلة البطالة، لفت النائب أحمد فوزي إلي أن تقرير الخطة تضمن وجود بعض الارقام الغير مطمئنه والمتمثلة في ان نسبة المُتبطلين تتجاوز ٤٦٪؜ منها من جريجي التعليم الجامعي، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد ربط بين احتياجات سوق العمل والخريجين، وطالب بضرورة الربط بين عدد خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل المختلفة.

وتحدث فوزي عن أهمية استكمال الحكومة للمشروعات القومية التي بدأت بالفعل ولم تنتهي، وعلي رأسها حياة كريمة باعتبارها من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة، مطالبا الحكومة بضرورة ترشيد الانفاق والعمل علي تحديد الاولويات خلال الفترة الصعبة.