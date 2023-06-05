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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائبة التنسيقية توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024

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أعلنت النائبة نهي أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.


وطالبت “زكي” بمحاولة ربط المستهدفات القطاعية السنوية باستراتيجية مصر ٢٠٥٠  للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيا، كما طالبت بتضمين الخطة  أداء الدولة المصرية في مؤشر أداء التغير المناخي الدولي.
 

وأضافت بعض الملاحظات المتعلقة بضرورة تضمين الخطة لنسب مساهمة المستهدف من الخطة الى المستهدف الكلي من الخطة متوسطة المدى، مشيرة إلى أن هناك بعض القطاعات لم تحدد نسب المستهدفات من الاحتياج الكلي بشكل دقيق.


وقالت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من المهم  المتابعة بعد  وضع  وتحديد المستهدفات بشكل سليم على مستوى الخطة السنوية وعلى مستوى خطة المدى المتوسط.
 

نائبة التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023 2024 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائبة نهي أحمد زكي