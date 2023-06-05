محافظ الإسكندرية ووزيرة البيئة يطلقان فعاليات تنظيف شاطئ السرايا العام

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، فعاليات تنظيف شاطئ وقاع البحر بشاطىء السرايا العام، وذلك بمشاركة 100 متطوع من الشباب واطفال المدارس والقادرون بأختلاف، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطىء من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع.



وأكد “الشريف” أن المحافظة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة والشواطى، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من حملات التوعية بضرورة عدم إلقاء اي مخلفات في مياة البحر.

الجدير بالذكر، أن الفعاليات تضمنت تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمشاركة عدد 20 غطاس من فريق المبادرات المجتمعية والغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا علي أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، وجميع الجهات المعنية.