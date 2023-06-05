افتتاح فرع جديد لبنك التنمية الصناعية IDB بالمنصورة

افتتحت غادة البيلى رئيس مجلس الإدارة لبنك التمية الصناعية لــIDB فرع البنك الجديد بمدينة المنصورة بحضور لفيف من قيادات البنك وعدد من الزملاء من القطاعات المعنية.

يأتى إفتتاح فرع المنصورة كخطوة في إطار الإستراتيجية التى ينتهجها IDB لكى يكون البنك الأقرب لعملائه مع تقديم خدماتمتطورة وصولا الى تحقيق رضاء العملاء، وبما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة للمشاركة بفاعلية فى دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري.

وخلال الافتتاح أوضحت غادة البيلى، أن إفتتاح فرع المنصورة يأتى ضمن خطته للإنتشار بمنطقة الدلتا، واستكمالًا لخطة البنك في الانتشار الذكى من خلال التواجد فى عدد من المحافظات الحيوية.

و أضافت البيلى أنه جاري تحديث بعض فروع البنك القديمة في اطار خطة البنك للتحديث والتي من المقرر اعادة افتتاحها خلال الفترة القادمة.

وتحدثت «البيلى»، أن خطة التطوير لشبكة الفروع تأتي فى إطار منظومة متكاملة تتحقق من خلال تقديم خدمات مميزة وابتكار منتجاتجديدة تلبي احتياجات فئات العملاء المختلفة وتواكب التغير السريع والتقنيات الحديثة، بالاضافة الى تعزيز ورفع معدلات الشمول المالى.

كما لفتت «البيلى» إلي ان البنك قام مؤخرا بطرح مجموعة مميزة من بطاقات الدفع بالتعاون مع مؤسسة ماستر كارد، والتى تتميز بإتاحة برامج لتقسيط المعاملات التى يقوم بها العملاء،بالاضافة الى برامج منفردة لنقاط المكافأت لحاملي بطاقات الدفع بكافة أنواعها، والتى تتيح لحامليها التمتع بخدمة التنبيه بالرسائل النصية القصيرة لمتابعة عمليات الشراء والسحب بالاضافة الى خدمة الكود الأمن OTP والتى من شأنها تأمين المعاملات التى تتم عبر الإنترنت.

و من ناحية أخرى ذكرت البيلى أنه انطلاقا من اهتمام البنك بذوي الهمم وتيسيرا على عملائه من فرسان التحدى فقد قام البنك بمراعاة بعض المتطلبات الخاصة بهم بفرع المنصورة الجديد، كما أوضحت البيلى اتخاذ IDB بعض الاجراءات خلال الفترة الأخيرة

لتسيير تقديم الخدمات المصرفية لهم حيث قام بالاتى:



٠ إتاحة العديد من أجهزة الصراف الآلي بلوحات مفاتيح وفقا لطريقة برايل وتقنية صوتية خاصة.

• تنظيم برنامج تدريبي لموظفي فروع البنك على لغة الإشارة وتدريبهم على التعامل مع ذوي القدرات.

• تنظيم ورش عمل مع عدد من ذوي القدرات الخاصة لمناقشة متطلباتهم المختلفة بما يتناسب مع طبيعة كل فئة.

• أتاحة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة متحدى الإعاقة البصرية على الفهم الكامل لمنتجات البنك والاطلاع علي الشروط والاحكام، مما يعزز من قدرتهم على اختيار المنتج المصرفي المناسب لاحتياجاتهم عند التعامل المصرفي دون مساعدة.

• تقديم منتجات وخدمات مصحوبة بالقراءة الصوتية ولغة الإشارة بفروع البنك.

• تبسيط وتسهيل إجراءات ونماذج فتح الحسابمع إعفائهم من مصاريف فتح الحساب والحد الأدني.



هذا وأضافت البيلى أن اهتمام IDB بذوي الهمم يأتي ضمن استراتيجيته ومسئوليته المجتمعية التي تهدف إلى دمج متحدى الاعاقة مع تقديم أفضل خدمة وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر من التنمية المستدامة 2030.