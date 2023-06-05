نيابة مصر القديمة تحيل محاكمة مستريحة الأجهزة الكهربائية إلى الجنح

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، مستريحة عين الصيرة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم نظير شراء أجهزة كهربائية أرخص من السوق إلى الجنح.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة أن المتهمة ادَّعت شراء أجهزة كهربائية، نظير مبالغ مالية أقل من السوق وقامت بجمع مبالغ مالية حوالي نصف المليون، من ٣٠ شخصا، ثم لم تقم بتوفير الأجهزة، فتقدمو ببلاغات تتهمها بالنصب.

بدأت الواقعة عندما ورد لقسم شرطة مصر القديمه عدة بلاغات من أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء علي أموالهم، من سيدة تدعى "رضا"، بزعم شرائها أجهزة كهربائية لهم، ثم هربت ولم توفرها ولم يستردوا أموالهم.

وبإجراء التحريات أمكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.