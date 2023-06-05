حياة كريمة.. رفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بقريتي غرب أسوان وغرب سهيل

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بأعمال إنشاء محطات الرفع والمعالجة وخطوط الطرد والانحدار بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة)، مشدداً على المتابعة الميدانية ورصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى بإجمالى 40 ألف نسمة بالقريتين وتوابعهما.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد مشروعات الصرف الصحى بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل بإجمالى 8 محطات رفع ومعالجة وما يتبعها من خطوط للطرد والانحدار، مشيرًا إلى أنه تم تفقد الأعمال الجارية بمحطة المعالجة بقرية غرب أسوان وأيضًا بقرية غرب سهيل بنسب تنفيذ 65 % و 45 % وبطاقة استيعابية بلغت 3,2 ألف م3/ يوم لكل محطة، بالإضافة إلى إنشاء محطات الرفع بغرب أسوان بنسب تتراوح ما بين 40% إلى 60%، وأيضاً تفقد تنفيذ خطوط الطرد بقرية غرب أسوان بنسب تراوحت ما بين 56% إلى 100%، بجانب تنفيذ خطوط الطرد بقرية غرب سهيل بنسبة 93%، علاوة على تفقد أعمال تنفيذ خطوط الانحدار بقرية غرب أسوان بنسب تراوحت ما بين 74% إلى 82%، وأيضًا تنفيذ خطوط الإنحدار بقرية غرب سهيل بنسبة 33%.

وقد أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه فى ختام الجولة الميدانية تم عقد اجتماع تنسيقى بحضور رئيس قروى غرب أسوان وأعضاء لجنة تنمية القرية، بالإضافة إلى مسئولى بعض الجهات المنفذة، حيث تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لرفع معدلات الإنجاز وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فى نسب التنفيذ مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول، بالإضافة إلى وضع العلامات التعريفية والتحذيرية وإزالة نواتج الحفر بمواقع العمل مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وإنارة وتشجير محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة.

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