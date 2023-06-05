وكالة الطاقة الذرية تتوصل إلى مبادئ حماية محطة الطاقة زاباروجيا بموافقة روسية أوكرانية

الإثنين 05/يونيو/2023 - 03:12 م

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، أن الوكالة اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالوضع الخطير والهش حول محطة الطاقة النووية "زاباروجيا" في أوكرانيا.. مشيرا إلى أنه في الأسبوع الماضي أوضح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المبادئ الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في ضمان السلامة والأمن النوويين في زاباروجيا، وقد تلقوا تعبيرات واضحة للغاية عن الدعم.

وقال جروسي - في كلمة اليوم الاثنين أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة - إن المبادئ تشمل ألا يكون هناك هجوم من أي نوع من أو ضد المحطة، ولا سيما استهداف المفاعلات أو تخزين الوقود المستهلك أو البنية التحتية الحيوية الأخرى أو الأفراد.

وأوضح جروسي، أنه لا ينبغي استخدام المحطة كمخزن أو قاعدة للأسلحة الثقيلة (أي قاذفات صواريخ متعددة وأنظمة مدفعية وذخائر ودبابات) أو أفراد عسكريين يمكن استخدامها للهجوم.

وأضاف جروسي، أنه لا ينبغي تعريض طاقة المحطة خارج الموقع للخطر، وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي بذل كل الجهود لضمان أن تظل الطاقة خارج الموقع متاحة ومأمونة في جميع الأوقات.

كما شدد على ضرورة حماية جميع الهياكل والأنظمة والمكونات الأساسية للتشغيل الآمن للمحطة من الهجمات أو أعمال التخريب، لافتا إلى أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء يقوض هذه المبادئ.

وأضاف أن هذه المبادئ تمت صياغتها بعد مشاورات مكثفة مع قيادة أوكرانيا وكذلك مع قيادة روسيا، حيث طلبت الوكالة بكل احترام من كلا الجانبين احترام هذه المبادئ، فهي ليست على حساب أحد ولصالح الجميع، مطالبا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم واعتماد هذه المبادئ.