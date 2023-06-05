المملكة ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب

تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب بدولة قطر، والذي تنطلق دورته الـ 32 في مركز الدوحة للمعارض تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو.

وستقدم المملكة خلال مشاركتها تجربة ثقافية يتجلى فيها التراث الغني والثقافة الأصيلة للمملكة، وتَعرض المملكة جهودها المتميزة في دعم الحراك الثقافي بمختلف مكوناته على المستويين المحلي والدولي.

وتتضمن مشاركة المملكة في المعرض تقديم برنامج ثقافي منوّع، يقدم حزمة من الندوات والمحاضرات التفاعلية والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل التي تغطي عدة جوانب في مجالات الثقافة، والفن والأدب والمعرفة.

ويعرض جناح المملكة أبرز الإصدارات والإضافات المعرفية والثقافية الحديثة، ومجموعة من القِطع والمجسمّات الأثرية المكتشَفة في أرض المملكة، فضلًا عن تقديم عروض حيّة للحِرف اليدوية، وأفلامٍ تثقيفية للتعريف بالتطور الحضاري العميق للمملكة، إضافة إلى أبرز الاكتشافات الأثرية، ومدى ارتباطها بالحضارات المجاوِرة، ومتحف لعرض القطع الأثرية.

ويُذكر أن معرض الدوحة للكتاب انطلق للمرّة الأولى عام 1972مـ تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يقام كل عامَين حتى تحوّل إلى حدث سنوي منذ عام 2002م، ويحظى منذ ذلك التاريخ بمشاركات دولية وحضور جماهيري واسع.