الكرملين: تعاون روسيا في إطار مجموعة "أوبك+" مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمي

الإثنين 05/يونيو/2023 - 02:16 م

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعاون بلاده في إطار مجموعة "أوبك+" بأنه مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وقال بيسكوف- في تصريح اليوم /الاثنين/- "يتميز التعاون في إطار هذه الصيغة بأهمية تكمن في ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".

وكانت مجموعة "أوبك+" قررت، أمس /الأحد/، خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا خلال 2024، من مستويات أكتوبر 2022.

وقال بيان للمجموعة: "سيبلغ مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف نحو 40.46 مليون برميل يوميا من مطلع 2024 وحتى نهايته، بدلا من 41.86 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2022".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع "أوبك+": "إن روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بخفض إنتاج النفط"، وكشف عن نية بلاده تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024 كإجراء احترازي.