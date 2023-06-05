المدينة الشبابية بالأسمرات تستضيف وفود منحة ناصر للقيادة الدولية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية للمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، لوفود منحة ناصر للقيادة الدولية، والتي تُقام في نسختها الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم.

وقام المشاركون بجولة تفقدية لمدينة الأسمرات الشبابية والرياضية، المُقامة لخدمة سكان الأسمرات والمناطق المحيطة، والتي تم تطويرها والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتتكون من ملعب كرة قدم قانوني، (٤) ملاعب كرة قدم، (٢) ملعب متعدد، (٣) ملاعب كرة سلة، ساحة ألعاب نزال، منطقة ألعاب أطفال، المبني الاجتماعي، مجمع حمامات السباحة، مسرح مكشوف، محلات ومنطقة بنوك.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة في رسالة لشباب المنحة: "أخذت الدولة على عاتقها مهمة تطوير المناطق غير الآمنة، وتعمل الدولة المصرية علي إقامة المنشآت الشبابية والرياضية ومراكز شباب بهذه المشروعات بمختلف المحافظات".

وأضاف الوزير أن إنشاء وإقامة المراكز الشبابية والرياضية في المناطق المُطورة؛ لتكون مراكز توعية تسهم في تهيئة واقع اقتصادي جديد لشباب المحافظات بتلك المناطق الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات التدريبية المتخصصة لتأهيلهم لسوق العمل الحر، وإيجاد فرصة عمل حقيقية لشباب مُدرب ومؤهل، وهو ما يعد اهتماماً بالوظيفة التي ستؤديها تلك المراكز قبل الاهتمام بعملية الإنشاء نفسها.

وأثنى المشاركون خلال جولتهم بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، علي جهود الدولة المصرية في النقلة النوعية التي تمت لأهالي المناطق غير الآمنة، وتوفير كل المقومات الأساسية والاحتياجات ومراكز شبابية ورياضية تكون متنفسًا لهم.

وتوجهوا بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وحي الأسمرات والإدارة التنفيذية للمدينة على حفاوة الاستقبال والتعرف علي المدينة عن قرب.