ميدبنك يطلق موقعه الإلكتروني المستحدث ضمن استراتيجية "نعمل لمستقبلك"

أعلن ميدبنك، إطلاق موقعه الإلكتروني المستحدث بعد تطويره بشكل كامل، ضمن استراتيجية ميدبنك "نعمل لمستقبلك"، والتي تهدف للتطوير الشامل، وإعادة الهيكلة، وتنمية كل القطاعات، وتطوير البنية التكنولوجية، بما يتواكب مع متغيرات القطاع المصرفي، والبنك المركزي المصري لتعظيم الاستفادة لكل قطاعات المجتمع وتحقيق النمو المستدام.

جاء إطلاق الموقع الإلكتروني المستحدث ليلبي احتياجات العملاء المتطورة وتوفير تجربة سهلة ومتميزة لهم، بهدف الوصول إلى كافة عملائه الحاليين في كل مكان بمختلف أنحاء الجمهورية وجذب المزيد من العملاء الجدد.

ويقدم الموقع الإلكتروني محتوي شاملا عن جميع الخدمات التي يقدمها البنك لعل أبرزها أسعار الودائع، وأسعار العملات، وأسعار صناديق الاستثمار، فضلًا عن تقديم مختلف الخدمات التي يتطلع إليها عملاء البنك مثل الحسابات، والبطاقات، والخدمات الرقمية، والقروض.