الصومال: 10 من عناصر المليشيات الإرهابية يسلمون أنفسهم لأجهزة الأمن والمخابرات

الإثنين 05/يونيو/2023 - 01:55 م

أعلنت قيادة أجهزة الأمن والمخابرات لولاية جنوب الغرب بالصومال، أن 10 من عناصر المليشيات الإرهابية سلَّموا أنفسهم للقيادة في مدينة بيدوا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، أن العناصر المنشقة من "مليشيات الخوارج" عملت في الجبهات في كل من محافظات جوبا الوسطى والسفلى، باي وبكول، شبيلى السفلى والوسطى، ومذغ وهيران. وأشارت العناصر المنشقة إلى أن سبب انشقاقهم عن صفوف "مليشيات الخوارج" هو المعاناة التي تفرضها على المدنيين، والعمليات العسكرية المكثفة للجيش الصومالي في عموم البلاد.

كما دعوا العناصر المتبقية في صفوف المليشيات إلى الانشقاق عن صفوفهم والتخلي عن الفكر المتطرف الذي لا يمتد للدين الإسلامي الحنيف بصلة.