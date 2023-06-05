تفاصيل أول اجتماع لـ«جمعية البيت المصرى» فى بولندا

الإثنين 05/يونيو/2023 - 01:56 م

انعقد أول اجتماع لجمعية البيت المصري في بولندا، أمس الأحد، في وارسو، بحضور الأعضاء المؤسسين ورؤساء اللجان الفرعية وأبناء الجالية، وتم الاتفاق على مجموعة هامة من القرارات الخاصة بترسيخ عمل الجمعية.

بدأ الاجتماع بكلمة أمين عام البيت المصري محمد درويش، بتقديم مجلس إدارة الجالية والسادة رؤساء اللجان والتعريف بهم ثم وجه الدعوة لرئيس الجالية المستشار خالد هجرس لإلقاء كلمته وإعلان بدء النشاط الرسمي لمجلس إدارة الجالية المصرية فى بولندا.

وفى كلمته عبر رئيس البيت المصري في بولندا، المستشار خالد هجرس عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بقبول تكليفهم بالانضمام لمجلس إدارة البيت، والعمل كمتطوعين لخدمة أبناء الجالية، ووعد بتقديم المزيد من الخدمات خلال الفترة القادمة متمنيا لجميع المصريين والوطن الأم مصر مزيد من التقدم والازدهار تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدي بولندا، والقنصل العام محمد فرير.

حضر الاجتماع مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية بلندن، وأعرب فى كلمة وجهها لأبناء الجالية عن سعادته وتقديره لتأسيس كيان يجمع شمل المصريين في بولندا ويقوم على خدمتهم.

وأوصى إدارة البيت بالاستعداد والإخلاص والتفاني في العمل ووضح لهم حجم المسؤولية، كما حث أبناء الجالية بمساندة أعضاء البيت المصرى فى تحقيق أهدافه، وقدم لهم الكثير من الاقتراحات التي تساعدهم في نجاح الجمعية.

ثم كانت الكلمة لمبعوث الأزهر الشريف فى بولندا وإمام المركز الثقافي الإسلامي بوارسو فضيلة الشيخ محمود سميح ، حيث شكر القائمين علي هذا العمل وهنأ أبناء الجالية على تأسيس الجمعية وذكرهم بفضل الوحدة ونبذ كل ما يحث على الفرقة، وأن مصلحة الوطن فوق الجميع.

ثم ألقت نائب رئيس الجالية سهام شيمنسكا، كلمتها والتي تحدثت فيها عن أهمية وجود كيان رسمى للجالية المصرية فى بولندا، والدور المجتمعي الهام الذى يستطيع أن يقدمه هذا الكيان.

كما عبرت عن شكرها لرئيس البيت المصري على ثقته فيها ووعدت بتقديم كل ما بوسعها لخدمة هذا الكيان.

بينما تحدث محمد ضاحي رئيس اللجنة السياحية والاقتصادية عن رغبته في إنشاء جسور اقتصادية قوية تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة بولندا والعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وطرح محمد الجندي ، رئيس اللجنة الإعلامية، فكرة اعتبار يوم 3 يونيو من كل عام يوم احتفالي بذكرى تأسيس الجالية المصرية في بولندا، ولاقت استحسان مجلس الإدارة بالإجماع.

وأعرب رؤساء اللجان الرقابية طارق سعد ، وأشرف عطوان عن سعادتهم بأنهم جزء من كيان يخدم الجالية المصرية في بولندا، فيما ناقش محمد شكري رئيس لجنة الأنشطة مع مجلس الادارة مدى القابلية لتنظيم أنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وهو ما وافق عليه مجلس الادارة واكد دعمه بالكامل للاقتراح وأكد أنه سيتم الإعلان في بداية شهر أغسطس القادم عن الخطة الكاملة لأنشطة الجالية على مدار العام.

جدول الأعمال

تمت متابعة جدول الأعمال التنسيقي الذي اقترحه مجلس إدارة البيت، والذي أسفر عن مجموعة من القرارات التنفيذية والتنظيمية والإدارية، وكذلك رسم السياسة العامة للبيت المصري والأعمال الخاصة باللجان العامة والفرعية.

عضوية الجمعية العمومية للبيت المصري في بولندا

تتولى لجنة العضوية برئاسة فتح الله محمد، مسئولية إعداد وتصميم نموذج الانضمام للبيت المصري، ووضع ضوابط وشروط العضوية، كما تم الموافقة بالإجماع أن يكون الانتساب للجمعية مبلغ واحد زلوتي في اليوم أي 365 زلوتي في العام ، قابلة للزيادة بحسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية في بولندا .

التأمين الصحي لأعضاء البيت المصري في بولندا

تمت مناقشة إمكانية التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي في بولندا لتوفير تأمين صحي متميز وشامل لأعضاء الجمعية برسوم منخفضة التكلفة وتم الاتفاق أن تبدأ الجالية فى هذه الخطوة فور انتهاء لجنة العضوية من إنشاء قاعدة بيانات أعضاء الجالية وتأسيس الجمعية العمومية للأعضاء.

قرارات إدارية وتنظيمية

وافق مجلس إدارة البيت بالإجماع على أن صفحة البيت المصرى فى بولندا هى الصفحة الرسمية الوحيدة الممثلة للجالية المصرية على أن يتم إنشاء مجموعة جديدة على تطبيق الواتساب للجمعية العمومية للجالية بعد استيفاء شروط الانضمام والعضوية.

كما وافق مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات على القيام بإعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس الإدارة ولجان الجالية المختلفة وتنظيم انتخابات نزيهة يشارك بها أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بقاعدة بيانات الجالية وقد تم إنتخاب مجلس الادارة الجديد لمدة ثلاث سنوات علي ان يكون بعدها المجلس القادم اربع سنوات بالانتخاب

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الأمين العام للبيت محمد درويش، على عقد اجتماع مع رؤساء اللجان يوم 1 أغسطس المقبل لمناقشة الخطط المقترحة وخطط عمل اللجان لمدة عام كامل ثم عرضها على مجلس الإدارة فى اجتماعه القادم المخطط له يوم 5 أغسطس لمناقشة المستجدات وخطط عمل لجان الجالية خلال الفترة القادمة.