محافظ قنا يترأس اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية، والتى ضمت في عضويتها كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وناجي صلاح الدين مدير عام مديرية التنظيم والادارة، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم و حمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، واحمد أبو المجد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية مدير ادارة الموارد البشرية.

وأوضح محافظ قنا أن اللجنة اجتمعت لتقييم أداء كل من مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة ومدير عام إدارة قنا التعليمية ، عن فترة ولايتهما المنقضية ، مدى أحقيتهما في تجديد الثقة في كل منهما للإستمرار في شغل المنصب لفترة جديدة ، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة أشادوا بآدائهما وجهودهما ، وتم الإتفاق على تجديد الثقة في كل منهما.

وأضاف الداودى أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.