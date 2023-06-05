النيابة تصرح بدفن جثة شاب مات غريقا بنهر النيل بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالبدرشين، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها من قبل مفتش الصحة وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفاد التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي، أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن الغرق، ولا توجد أثار ظاهرية على جسد.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب المتوفي مات نتيجة غرقه في النهر ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجده بالعثور علي جثة شاب بنهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي محمد.س.ف، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب غرق في نهر النيل ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.