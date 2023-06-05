تعرف على «نور الفلاح» الكويتية صديقة آل باتشينو وأم ابنه المنتظر

منذ إعلان الممثل العالمي آل باتشينو خبر انتظاره طفل من الممثلة والمنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، والكثير يتساءلون عن هويتها خاصة وأنها تحمل اسمًا عربيًا هو «نور الفلاح».

وتعجب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فارق العمر بين آل باتشينو ونور، وهو الفارق الذي يصل إلى 53 عامًا، حيث تبلغ من العمر 29 عامًا فقط.

حيث ولدت نور الفلاح في عام 1994، في مدينة الكويت لأب كويتي من عائلة الفلاح السنية وأم أمريكية تدعى آلانا.

انتقلت نور إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتأثرت بنمط الحياة الأمريكية، وبدأت في دراسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا. ثم حصلت على الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من الجامعة نفسها. لتبدأ في ممارسة عملها كمنتجة عام 2014.

وقامت بإنتاج أول أفلامها بعنوان “شوارع الحياة” وهو يتكلم عن حكايات المشردين في الشوارع وذلك في عام 2014، وانتجت ثاني أعمالها في 2016 بعنوان “بروسا نوسترا” عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية.

كان زواج نور الفلاح أول مرة من ميك جايجز المخرج العالمي البالغ من العمر 75 عامًا، بعد أن تعرفت عليه في 2017.، وانفصلت نور عن جايجز في 2018 بعد أن ساعدها في إنتاج عدد من الأفلام المميزة.

وللممثلة والمنتجة الأمريكية الكويتية نور الفلاح ثلاثة أشقاء هم: “صوفيا” و”ريمي” و”ناصر”.

ارتبطت نور بالنجم العالمي “كلينت إيستوود” البالغ من العمر 93 عامًا. ولكنها انفصلت عنه.

تعمل نور حاليًا في شركة سوني العالمية.

ويذكر أن الممثلة نور الفلاح تعرفت على آل باتشينو منذ ثلاث أعوام، وهي الآن حامل منه في الشهر الثامن، وهو الابن الرابع لآل باتشينو الذي لديه ثلاثة أبناء هم؛ جولي ماري “33 سنة”، وتوأمان “أنطوان وأوليفيا” البالغان 22 سنة.