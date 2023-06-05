تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب الماء يا عزيزي لأنك تعاني من الصداع المبالغ به، أما من الناحية المهنية لا تكثر من القيل والقال في مكان العمل، عاطفيًا تجنب الشريك عن الغضب.

برج الثور

من الناحية الصحية حاول أن تنتبه إلى جهازك الهضمي يا عزيزي، أما من الناحية المهنية تجنب السلبيين في العمل، أما عاطفيًا حاول أن تهتم بالشريك أكثر هذه الفترة.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية تفكر بعمل نظام غذائي مليء بالبروتينات، أما من الناحية المهنية تجنب الزملاء السلبيين في العمل، أما عاطفيًا حاول أن تبتعد عن شريكك وأهله هذه الفترة.

برج السرطان

من الناحية الصحية أمورك الصحية جيدة، أما من الناحية المهنية أنت والمدير علاقتكما جيدة، عاطفيًا حبك للشريك مبالغ به انتبه.

برج الأسد

من الناحية الصحية لا تبالغ في شرب القهوة لأنك تشعر بزيادة في دقات القلب، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في ردة فعلك مع زميلك في العمل وكن أكثر هدوءًا.

برج العذراء

من الناحية الصحية تشعر بزيادة في الوزن حاول أن تمارس الرياضة، أما من الناحية المهنية حاول أن تجدد مهاراتك وتطورها أكثر، عاطفيا لا تهتم بعصبية الشريك لك واهمله.

برج الميزان

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة الحارة التي تؤذي معدتك، أما من الناحية المهنية لا تهتم بتصرفات الزملاء الغير محترمة وكن مهتم بعملك فقط، أما من الناحية العاطفية حاول أن تتجنب الشريك هذه الفترة.

برج العقرب

من الناحية الصحية تعاني من آلام في الظهر حال أن تمارس الرياضة يا عزيزي، اما من الناحية المهنية تفكر بعمل برنامج جديد لنجاح خطتك في العمل.

برج القوس

من الناحية الصحية أكثر من تناول الخضار والفواكه، أما من الناحية المهنية تشعر بطاقة سلبية عند دخولك مكان العمل حاول أن تجد حل، عاطفيًا لا تبالغ في حبك للشريك لا أمان عليه.

برج الجدي

من الناحية الصحية حاول أن تكثر من الخضار والفواكه لأنك تعاني من الإمساك، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من تصرفات الزملاء انتبه.

برج الدلو

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء يا عزيزي، أما من الناحية المهنية تفكر بأخذ إجازة من العمل، أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك.

برج الحوت

من الناحية الصحية حاول أن تهتم بوجبة الإفطار جيدًا يا عزيزي، أما من الناحية المهنية حاول أن تفصل عقلك عن العمل وتأخذ إجازة، أما عاطفيًا مشاكل مع الشريك تسبب لك الانفصال.