تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الإثنين 5 يونيو 2023.
القاهرة
الفجْر: 3:09 am
الشروق: 4:54 am
الظُّهْر: 11:53 am
العَصر: 3:29 pm
المَغرب: 6:53 pm
العِشاء: 8:26 pm
الإسكندرية
الفجْر: 3:10 am
الشروق: 4:56 am
الظُّهْر: 11:59 am
العَصر: 3:38 pm
المَغرب: 7:02 pm
العِشاء: 8:36 pm
أسيوط
الفجْر: 3:22 am
الشروق: 5:01 am
الظُّهْر: 11:55 am
العَصر: 3:24 pm
المَغرب: 6:49 pm
العِشاء: 8:17 pm
أسوان
الفجْر: 4:01 am
الشروق: 5:36 am
الظُّهْر: 12:23 pm
العَصر: 3:43 pm
المَغرب: 7:10 pm
العِشاء: 8:34 pm
بني سويف
الفجْر: 3:14 am
الشروق: 4:57 am
الظُّهْر: 11:54 am
العَصر: 3:28 pm
المَغرب: 6:52 pm
العِشاء: 8:23 pm
إسماعيلية
الفجْر: 3:03 am
الشروق: 4:48 am
الظُّهْر: 11:49 am
العَصر: 3:27 pm
المَغرب: 6:51 pm
العِشاء: 8:24 pm
شرم الشيخ
الفجْر: 3:06 am
الشروق: 4:47 am
الظُّهْر: 11:41 am
العَصر: 3:12 pm
المَغرب: 6:36 pm
العِشاء: 8:05 pm
سوهاج
الفجْر: 3:21 am
الشروق: 5:00 am
الظُّهْر: 11:51 am
العَصر: 3:18 pm
المَغرب: 6:43 pm
العِشاء: 8:11 pm
السويس
الفجْر: 3:04 am
الشروق: 4:49 am
الظُّهْر: 11:48 am
العَصر: 3:24 pm
المَغرب: 6:48 pm
العِشاء: 8:20 pm
المنصورة
الفجْر: 3:04 am
الشروق: 4:51 am
الظُّهْر: 11:53 am
العَصر: 3:31 pm
المَغرب: 6:55 pm
العِشاء: 8:29 pm