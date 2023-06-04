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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مُفتي الديار الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدًا لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للقدس

الشيخ محمد حسين
الشيخ محمد حسين
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قال مُفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى جاهدة لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي في مدينة "القدس" عبر سلسلة من الإجراءات العنصرية بحق الفلسطينيين سُكانها.

وأضاف الشيخ حسين - خلال ندوة لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن الاحتلال يصدر عشرات قرارات الهدم والمُصادرة بحق ممتلكات المقدسيين، وحسب الهويات، كما يُهاجم بشكل يومي المُقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة "القدس" المحتلة.

ولفت الشيخ حسين إلى أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ القدس من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وفصل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية، وذلك عبر خفض نسبة المقدسيين إلى ما بين 12% - 20% من مُجمل سكان المدينة، حيث يشكلون الآن ما بين 38% - 40%، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على وجود المقدسيين في مدينتهم، من خلال دعم وتعزيز صمودهم. 

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