اتجاه في الزمالك لتجديد عقد المثلوثي

كشف مصدر بنادي الزمالك الموقف من تجديد تعاقد لاعب الفريق الدولي التونسي حمزة المثلوثي .

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، إن حمزة المثلوثي من اللاعبين المهمين بالفريق، وتتجه النية داخل النادي لتجديد عقده عقب نهاية الموسم الحالي .

وأضاف: "سيتم التواصل بين لجنة الكرة بالزمالك واللاعب في الفترة المقبلة لتحديد جلسة تفاوض من أجل تجديد عقد اللاعب، خاصة أن الزمالك في حاجه لخدماته الفنية لعدم وجود بديل في مركز الظهير الأيمن، كما أن المثلوثي يشارك في أكثر من مركز مع مدرب الزمالك" .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات .

أما فريق الاتحاد السكندري فيحتل قبل لقاء الغد المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 40 نقطة.