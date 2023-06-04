تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الزمالك ، المقرر إقامته غداً الإثنين ،على ملعب استاد القاهرة الدولي ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

واللاعبون هم :

حراسة المرمى : المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان.

خط الدفاع :مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، صبري رحيل ،كازيتو ، هشام صلاح.

خط الوسط :ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، ميسي ، محمد فارس.

خط الهجوم:مابولولو و اوستن اموتو و عموري.