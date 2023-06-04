ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك في الدوري

فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الزمالك ، المقرر إقامته غداً الإثنين ،على ملعب استاد القاهرة الدولي ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

واللاعبون هم :

حراسة المرمى : المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان.

خط الدفاع :مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، صبري رحيل ،كازيتو ، هشام صلاح.

خط الوسط :ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، ميسي ، محمد فارس.
خط الهجوم:مابولولو و اوستن اموتو و عموري.

اخبار نادى الاتحاد السكندرى قائمة الاتحاد السكندري مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الدوري الممتاز الجولة رقم ٣٠