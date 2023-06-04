خالد عبدالغفار: زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة 33%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد في الصحة بنسبة 13%، مشيرا إلى زيادة معدل الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 33%.

وأكد وزير الصحة ضرورة النظر فى ترشيد استخدام الأدوية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية.

جاء ذلك خلال إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

وأشاد وزير الصحة والسكان بالتقرير القومي لحسابات الصحة، والذي يُعد نقلة نوعية في الدراسات الصحية، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من بيانات التقرير التي تحمل فوائد جمة لجميع المعنيين بالصحة في مصر، مشيرًا إلى أن التقرير كشف عن تقليل الإنفاق الشخصي على الصحة من 62.7 إلى 59.3%.

كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أول عام من التطبيق.

وتابع الوزير، أن التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومي على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسي، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي قومي.

حضر فعاليات إطلاق التقرير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص في مصر، وعدد من شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.