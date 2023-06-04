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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أبوشقة يطالب أحد النواب بتقديم حلول للأزمة الاقتصادية

بهاء ابوشقةوكيل مجلس
بهاء ابوشقةوكيل مجلس الشيوخ
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أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول  مجلس الشيوخ الوفدى، أن الاقتصاد العالمى فى كل بلدان العالم  يعانى من أزمة غير مسبوقة أثرت على إقتصاديات دول كبرى.
جاء ذلك فى كلمة المستشار "أبوشقة" خلال رده على النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024.

وقال " أبوشقة": “من الأصول المستقر عليها فى المعارضة الوطنية أن تكون أمام عرض السلبيات والأخطار، أمام إيجاد الحلول فى إطار ماهو ممكن”.
وطالب " ابوشقة " النائب أن يقدم الحلول والمقترحات التى يرى أن فيها مواجهة أو حل للتحديات الاقتصادية التى لم تقصر على الدولة المصرية، وإنما إمتد أثرها إلى كافة بلدان العالم بعد جائحة كورونا ،والحرب الروسية الاوكرانيه ،ومانجم عنهما من أزمة اقتصادية عالمية .
يذكر أن النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ قال أن التقرير يدعو للإحباط مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى هذا التقرير فالتقرير بهذا الشكل غير مرض ويجب إعادة النظر فيه

أزمة غير مسبوقة الجلسة العامة للمجلس الاقتصاد العالمي الشئون المالية والاقتصادية