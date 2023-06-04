تعليم الدقهلية يعلن بدء تقديم اعتذارات الثانوية العامة

أعلنت لجنة الإدارة والنظام والمراقبة وكنترولات الثانوية العامة، بدء تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ من الثلاثاء ٦ يونيو الحالى حتى ٨ يونيو بمقار لجان الاعتذارات .

فيما تستقبل لجنة مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات بمدينة المنصورة بجوار حمام السباحة اعتذارات إدارات الآتية السنبلاوين وغرب المنصورة ومنية النصر والمطرية وشربين والجمالية وأجا وتمى الأمديد وميت سلسيل والمنزلة.

أما لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال سليم الحديثة سابقا بشارع الجلاء بالمنصورة تستقبل الإعتذار إدارات شرق المنصورة والمديرية ودكرنس وميت غمر وبلقاس وبنى عبيد وطلخا ونبروه.

ومن جانبه أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك حالات يتم قبول الاعتذارات فيها وهى حالات وفاة الزوج وضرورة إحضار شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة والحالات المرضية ضرورة وجود تقرير من القومسيون الطبى حديث ومعتمد من اللجنة الطبية وسفر الزوج للخارج فى حالات سفر الزوج يقدم صورة من جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة وعمل الزوج بمنطقة نائية يراعي تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية وأنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة .

وأضاف أنه من حالات الإعتذارات حالات ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين مع تحقيق الشخصية للزوجة واقرار من إحداهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له ورعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية ضرورة إحضار تقرير طبى ووجود طفل رضيع فى حالة وجود طفل رضيع لا يزيد عمره عن عامين يرفق صورة من تحقيق الشخصية للأم وشهادة الميلاد المميكنة للطفل.