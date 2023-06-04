ترك تعليمه لمساعدة والده.. حكاية حسين بائع العصير في شوارع القاهرة

من بين مئات الباعة الجائلين في منطقة وسط البلد، وقف حسين الشاب العشريني على عربة العصير يضع الثلج في المياة، ويبتاع الأنواع المختلفة من العصائر التي يقبل على شرائها المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة القاتلة، التي تمر بها مصر هذه الأيام.

لم يكن حسين يرغب في هذه الوقفة تحديدا بهذه الفترة، لكن الظروف هي التي فرضت عليه هذه المهنة حتى يستطيع أن يجني قوت يومه ويسد احتياجات منزله مع والده الذي عمله بهذه المهنة منذ سنوات طويلة، حيث لم يستطيع الشاب العشريني استكمال تعليمه بسبب هذه الظروف القاسية التي خلقت منه رجلا بملامح شاب صغير.

يقول حسين إنه يعمل في بيع العصائر خلال فترة الصيف، وعندما يتغير الجو إلى شتاء يتغير حسين أيضا ومهنته إلى بيع الملابس والاكسسورات في منطقة وسط البلد، حتى لا تتوقف وتيرة العمل التي يترتب عليها قلة في الدخل اليومي وتأثير على مصاريف الحياة.