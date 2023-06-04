مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية: مستوى العلاقات الروسية الأمريكية لا يبعث على التفاؤل

الأحد 04/يونيو/2023 - 03:00 م

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن عدم الوضوح يخيم على العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرً إلى أن مستواها الحالي لا يبعث على التفاؤل.

وقال أوشاكوف، في تصريح لقناة "روسيا ــ 1" الناطقة بالروسية اليوم الأحد، إن حالة العلاقات الروسية الأميركية لا تبعث على التفاؤل ولا يوجد وضوح فيها.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد أن الولايات المتحدة ليست عدوًا للروس ولا تستهدف الإطاحة بالحكومة في روسيا.

وقال بلينكين، خلال كلمة ألقاها في مبنى بلدية هلسنكي الجمعة الماضية: "إننا لا نهدف إلى الإطاحة بحكومة روسيا، ولم يكن لدينا مثل هذا الهدف أبدا، وعلى الروس أن يقرروا ما سيكون شكل مستقبل بلادهم بأنفسهم".

يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف "الناتو" على خلفية تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا، مشددا على تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا من خلال توريد الأسلحة وعبر تدريب العسكريين الأوكرانيين.