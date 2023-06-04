مرتضى منصور: عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة تطبق من بداية الدوري القادم

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، موقف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة، على خلفية هتافات اللاعب مع الجماهير عقب مباراة القمة الأخير بالدوري.

وقال مرتضى منصور، عبر قناته على اليوتيوب: «بعد الظلم.. شوفوا ربنا عمل إيه بقى.. عقوبة كهربا بإيقافه 12 مباراة تطبق من بداية الدوري القادم».

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف كهربا 12 مباراة، على خلفية هتافات اللاعب مع الجماهير، قبل أن يعلن اتحاد الكرة إيقاف العقوبة بعد التظلم الذي تقدم به مجلس النادي الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري.