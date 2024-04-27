4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين وأكثر من 30 مصابًا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر محلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن الاحتلال دمر 70 بالمئة من آبار المياه شمال القطاع، و50 بالمئة من مضخات الصرف الصحي.

كما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المحاصيل الزراعية في المدينة والتي تعتبر المصدر الغذائي الأول في قطاع غزة .