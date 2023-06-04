النائب نبيل دعبس يوجه 4 رسائل للحكومة للعمل على مساعدة القطاع الخاص

وجه الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أربع رسائل للحكومة للعمل علي مساعدة القطاع الخاص، ومساعدة عمليات التصدير للمنتج المصري، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية، وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقال "دعبس" في كلمة له اليوم أمام الجلسة العامة: "على الحكومة أن تعمل على دعم وتنفيذ المشروعات المنتجة، والتي تدر دخل للبلد وقال لابد ان تراعي الحكومة ظروف البلاد واقامة المشروعات الانتجاجية والتصدير من خلالها في الاسواق الخارجية وذلك من خلال انشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل علي تسهيل تصدير المنتجات المصرية وازالة كافة المعوقات امام عمليات التصدير حتي لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة اخري من الاسواق العالمية والخارجية كما طالب النائب بالعمل علي التعاون او انشاء مكاتب للمحاماه الدولية للمحافظة علي حقوق المصدر والمنتج المصري في القضايا الدولية والخاصة بعمليات ىالتصدير او ارجاع المنتجات المصرية كما طالب الدولة بالعمل علي فتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال المكاتب المصرية وان تكون السفارات المصرية فعاله في هذا الامر ومن خلال الملحقين المصريين في السفارات المصرية ومساعدة المصدر المصري من خلال تقديم دراسة جدوي للاسواق واحتياج الاسواق للمنتجات وغيرها من الامور حتي يكون امام المصدر المصري والمنتج المصري قاعدة بيانات يعمل من خلالها.

وقال “دعبس” ان وزيرة التخطيط اكدت علي انه تم تنفيذ 70 بالمائة من خطة التنمية العام المالي الحالي وان الباقي 30 بالمائة واتمني ان يتم عمل مشروعات منتجه خلال الخطة القادمة وباقي الخطة الحالية واعلن دعبس موافقة علي مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدء.