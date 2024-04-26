مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة العام 2025

يعقد مجلس امناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، اجتماعا في شهر يونيو المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة محمد يوسف المانع رئيس الاتحاد العربي لرفع الاثقال، وحضور أعضاء المجلس الذي اعلن في مؤتمر صحفي كبير بالقاهرة في حضور وزراء الشباب والرياضة في مصر ولبنان وفلسطين ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية العربية.

ويضم المجلس في دورته الاولى الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق، وفيصل غسال مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور ابراهيم القناص عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، وجمال الصرايرة عضو مجلس الاعيان الاردني ورئيس مجلس امناء الجمعية الاردنية للثقافة الرياضية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وزيد خيامي المدير العام السابق لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية، وبدر الرواس رئيس نادي ظفار العماني السابق، والبطلة الاوليمبية حسيبة بولمرقه النائب الاول لرئيس اللجنة الاوليمبية الجزائرية.

ويحضره من مجلس ادارة الاتحاد كل من الاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد، والاعلامي حسن شرارة، وحسن مسعود عضوا المجلس، والاعلامي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد.

ويتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة خطة نشاط الاتحاد للعام ٢٠٢٥، وبرنامج فعاليات عاصمة الثقافة الرياضية العربية المقرر في مدينة الاقصر المصرية، خلال النصف الثاني من العام ٢٠٢٤، وتحديد موضوع المؤتمر السنوي للاتحاد وفئات الجائزة السنوية للاتحاد.