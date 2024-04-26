سهيلة طه تحرز برونزية بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي

أحرزت سهيلة طه ، لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى البارالمبي، اليوم الجمعة، الميدالية البرونزية، في بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى والمقامة حالياً في دولة المغرب، خلال الفترة من 21 إلى 29 أبريل الجاري.

وتمكنت البطلة المصرية سهيلة طه في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، ضمن منافسات القرص فئة F57.

وتعتبر هذه البطولة إحدى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر لألعاب القوى في بطولة مراكش الدولية، بقائمة تضم 6 لاعبين من بينهم 5 لاعبين ولاعبة واحدة، في مسابقات العدو والرمي والوثب، وهم:

كريم محمود لاعب العدو في مسابقاتي 100متر و200متر فئة T44.

محمد كمال لاعب القرص في فئة F37.

عبد الرحمن يوسف لاعب الوثب الطويل فئة T46.

جمعه محمد لاعب القرص فئة F56.

مصطفى فتح الله لاعب العدو في مسابقة 200 متر فئة T37.

سهيلة طه لاعبة القرص فئة F57.

ويترأس البعثة شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب من: محمد عيسي رئيس الجهاز الفني، وأحمد خيري مدرب رمي الرمح، وأحمد نصر مدرب العدو والوثب، ومحمود العطار إداري.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024.