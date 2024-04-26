أشرف أبو الهول: مصر تسعى دائمًا للتهدئة كونها فى صالح الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، أن الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب لم تتوقف أبدا.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تسعى دائمًا للتهدئة لأنها فى صالح الشعب الفلسطيني، ولأن هناك فارقًا شاسعًا فى القوة العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين.

واستكمل: "نتنياهو مستمر على ارتكاب مجازر غير مسبوقة، لأنه مدعوم من الدول الغربية رغم أن إسرائيل لم تبدأ هجومها المرتقب إلا أنها قصف البيوت على رؤوس سكانها من دقائق قليلة".

وأكد أن هناك مفاوضات بين نتنياهو والمعارضة الإسرائيلي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين، وفي أي وقت سيتم الإعلان عنها، وستضم أكثر الجنرالات الإسرائيلية تطرفًا وتشددًا وعنفًا.



