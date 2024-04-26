وزير خارجية إيطاليا: نبذل كل ما بوسعنا لتجنب وقوع الهجوم الإسرائيلي على رفح

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لتجنب وقوع الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال تاياني في تصريح، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) إن بلاده تعمل على ضمان أن يكون هناك أقل عدد ممكن من الضحايا، مشيرا إلى أن إيطاليا طالبت، انطلاقا من رئاستها لمجموعة السبع، بوقف فوري لإطلاق النار.

وطالب تاياني بوقف فوري لإطلاق النار، وتحرير الرهائن الإسرائيليين وإنقاذ الفلسطينيين من الحرب، مؤكدا أن بلاده تريد تقديم المساعدة بكل السبل الممكنة.