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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية: اليوم آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج

العمرة
العمرة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن اليوم /الأحد/ هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.
وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية ـ في بيان - أن التأشيرة لا تسمح بأداء الحج، لافتة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو الـ 29 من ذو القعدة الموافق 18 يونيو الجاري، وأوضحت أن تحديد اليوم الأخير لإصدار تصاريح العمرة يأتي في ظل الاستعداد لاستقبال الحجاج.
وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية قد أوضحت في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا، وذلك كإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقًا للعدد المسموح به.

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