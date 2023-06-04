منسق الحوار الوطني يعلن تأجيل جلسات اليوم بسبب موجة التقلبات الجوية

الأحد 04/يونيو/2023 - 09:16 ص

قرر ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تأجيل الجلسات التي كان من المقرر عقدها اليوم الأحد 4 يونيو وذلك على خلفية التقلبات الجوية العنيفة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث تعرض مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، لأضرار كبيرة، ما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به.

وأضاف في بيان له: "جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية".

وأوضح: "لهذا فحرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع المقبل في موعدها المحدد يوم الأحد المقبل 11 يونيو للمحور السياسي بنفس جلساته التي كانت مقررة اليوم الأحد 4 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها".