وش إجرام| شيطان الشرقية واقع طفلته وأنجب منها و«طبلية» عشماوي مصيره

دائمًا ما يكون الأب هو درع الأمان والطمأنينة والحماية لأطفاله كما هو متعارف عليه وتحاول ثقافتنا ترسيخه في الوجدان منذ الصغر، ولكن هناك في مركز أبو حماد التابع لمحافظة الشرقية تحوّل الأب إلى شيطان ينهش في جسد طفلته ويستبيح برائتها ويواقعها جنسيا عدة مرات حتى حملت منه سفاحًا وأنجبت طفلًا.

قد تشعر لوهلة من الزمن عند قراءة تلك السطور بالاندهاش فكيف لأب أن يفعل ذلك بابنته فلذة قلبه؟، ولكن من واقع التحقيقات التي أثبتت أن شيطان الشرقية جسد تلك المأساة داخل منزله وفعل جريمته الشنيعة بابنته الطفلة "نيجار" التي أتمت عامها الثالث عشر، ليسطر بذلك فصلًا جديدًا من الانهيار الأخلاقي والتفكك الأسري وألصق بنفسه وابنته وكل من يمت له بصلة بصمة العار الذي يظل مطاردًا لهم ما داموا على قيد الحياة.

حيث عاشر المتهم ابنته معاشرة الأزواج عدة مرات بغير رضاها ظنًا منه بأن جريمته لن تنكشف ولكن هيهات فقد انتهى رصيد الستر لديه وتحرك جنين في أحشاء ابنته وبدأت عليها علامات الحمل تزداد يومًا بعد يوم حتى شكت الأم بما يحدث لابنتها وقامت بضربها.. "مين اللي عمل معاكي كده يا بت؟" لتكون الإجابة كالصاعقة على أذن الأم المخدوعة "بابا هو اللي عمل معايا كده.. كان بيستناكي تخرجي ويعمل معايا كده غصب عني"، تنهار الأم وتسحب نجلتها من يديها وتلقي الطرحة على شعرها في مشهد اختلطت به الصدمة من الندم والانتقام، تحركت الأم خلفها ابنتها إلى ديوان مركز شرطة أبو حماد وتحرر محضرًا ضد زوجها بتهمة اعتداءه جنسيًا على ابنته.

تحريات المباحث أثبتت صحة الواقعة وعرضت القضية على النيابة التي طلبت إجراء تحليل DNA للجنين والذي جاء مطابقًا للبصمة الوراثية لوالد المجني عليها لتقرر النيابة العامة حبسه ثم تحيل المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها بإعدام المتهم عقب ورود رأي المفتي، لتسدل المحكمة بقرارها الستار على واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية برمتها والتي قام فيها المتهم بتعريض أخلاق وصحة ابنته للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توفيرها لها.