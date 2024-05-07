تعليم البحيرة: الانتهاء من استعدادات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقها اعتبارا من صباح باكر بجميع المدارس، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مسئولي الأمن بالإدارات التعليمية الـ 18، وذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور محمد الغروي، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ إبراهيم برانية مدير إدارة الامن بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ كافة التوجيهات الخاصة بانتظام دخول وخروج الطلاب، وكذا منع دخول أي أجهزة هواتف محمولة وأي أجهزة إليكترونية، مع إستمرار رقع درجة الاستعداد القصوي بالمديرية والادارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن امتحانات النقل والشهادة الاعدادية التي تنطلق خلال الايام القادمة، سيعقبها امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة.



كما أكد يوسف الديب، على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، مواجهه كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين، تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، توفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا، مؤكدًا على مدى حرص واهتمام الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لاداء الامتحانات بسهولة ويسر.

من الجدير بالذكر أن إجمالى عدد التلاميذ والطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية يبلغ 747 ألفا و976 منهم 279 ألفا و447 بالمرحلة الإعدادية وعدد 468 ألفا و529 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية.

كما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلا الصفين الاول والثاني الثانوي العام 85 ألف و 656 طالب وطالبة.

يذكر أنه تم اعتماد مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي: