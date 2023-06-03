وكيل تعليم البحيرة: الانتهاء من تجهيز 41 استراحة و115 لجنة امتحانية

أجرى كامل غطاس السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم السبت، جولة للوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات تفقدوا خلالها المقرات والاستراحات الخاصة بلجان الادارات التعليمية لحوش عيسى وأبو المطامير ووادي النطرون وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات التعليمية لتلك المراكز،فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ والتى تنطلق خلال الفترة من ١٢ يونيو الجارى وحتى 13 يوليو القادم.

وتم خلال الجولة التأكد من توافر كافة وسائل الراحة والخدمات اللازمة تيسيرا على أبنائنا الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين.

من الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة كانت قد انهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ كما تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياة والنظافة، بالاضافة الى تجهيز الاستراحات وتذليل كافة العقبات حيث تم تجهيز عدد ٤١ استراحة منهم للرجال و ١٩ للسيدات.

كما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام ٣٨٠٩١ طالب وطالبة منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و ٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و ٢٣٨٦ علمى رياضة سيقومون بأداء الامتحانات أمام ١١٥ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.

ومن جانبه تقدم يوسف الديب بخالص الامنيات بالنجاح والتوفيق لابنائه طلاب الثانوية العامة مؤكدا ان المديرية لا تدخر زخرا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء الملائمة واللازمة لادائهم الامتحانات بسهولة ويسر ودون أى عقبات.