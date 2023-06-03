«الصحة العالمية»: وصول 10 أطنان مساعدات طبية إلى مصر لعلاج النازحين من السودان.. صور

أعلنت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، اليوم السبت، عن هبوط 10 أطنان مترية من المساعدات الطبية المنقذة للحياة، فى مطار أسوان ، وذلك لدعم جمهورية مصر العربية في استجابتها للاحتياجات الصحية العاجلة للنازحين من السودان إلى مصر جراء أزمة العنف المتصاعدة في السودان.

أوضحت الصحة العالمية ، أنه تم إرسال المساعدات من المركز اللوجستي العالمي للمنظمة في مدينة دبي عبر الجو في طائرة شارتر (طائرة خاصة)، ومن المتوقع أن تخدم حوالي 50000 مستفيد.

تشمل المساعدات أدوية أساسية وإمدادات طبية لأمراض القلب والضغط والربو والسكري وأدوية سوء التغذية الحاد للأطفال بالإضافة إلى اختبارات التشخيص السريعة للأمراض المعدية وعلاجها والمعدات الوقائية الشخصية للعاملين الصحيين.

يجري إرسال تلك الإمدادات إلى مرافق وزارة الصحة والسكان والهلال الأحمر المصري على الحدود المصرية مع السودان وللمستشفيات الجامعية في أسوان لدعم استجابتهم للاحتياجات العاجلة للنازحين إلى مصر والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 170,000 شخص، بينهم أكثر من 164,000 سوداني معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد سبق أن أرسلت منظمة الصحة العالمية في مصر 30 طن من الإمدادات الطبية والجراحية وأدوات النظافة العامة والمياه النظيفة في بداية الأزمة إلى المعابر الحدودية المصرية وإلى محافظة أسوان.

من جانبها قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، "منظمة الصحة العالمية هي وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة ولذا تأتي تلك المساعدات اليوم استكمالا لجهود المنظمة في مصر لدعم الحكومة المصرية في الاستجابة للاحتياجات الصحية النازحين من السودان والمجتمعات المضيفة على حد سواء، والحفاظ على الأمن الصحي وصلابة النظام الصحي. منذ بداية الأزمة، وحتى الآن، تعمل المنظمة على الأرض وتقدم كافة أوجه الدعم الممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والتعاون مع شركاء الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل الاستجابة الفعالة لتلك الأزمة الإنسانية."

ويتواجد فريق من منظمة الصحة العالمية على الحدود المصرية وفي أسوان مع وزارة الصحة والسكان لتقييم الأوضاع الصحية بشكل منتظم وتقديم الدعم الفني. كما تعمل المنظمة على تلبية احتياجات الدعم النفسي الاجتماعي للمتضررين من الأزمة من خلال عيادة الطب النفسي التي أنشأتها المنظمة في مصر بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في موقف "كركر" في أسوان. كما قامت المنظمة بعقد تدريبات للكوادر الصحية من وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري ومديرية أسوان بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة والميسرات من نوادي الأسرة والمتطوعات على تقديم الإسعافات النفسية الأولية للمتضررين وكذلك الاستجابة الصحية والتعامل السليم مع الناجيات من العنف.

وأضافت القصير، "نثمن تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأزمة في السودان وأخص بالشكر وزارة الخارجية المصرية ووزارة الصحة والسكان حيث تحرك المسئولون منذ اللحظات الأولى لدعم المتضررين من الأزمة وقدموا كل الدعم الممكن لتسهيل عمل المنظمة في مصر. وتلتزم المنظمة بمواصلة العمل لحماية صحة الجميع دون تمييز."

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